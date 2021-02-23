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ترقية 4 أسهم إماراتية على مؤشر "فوتسي"

مؤش فوتسي
مؤشر فوتسي
اقتصاد الإمارات

ترقية 4 أسهم إماراتية على مؤشر "فوتسي"

تصبح سارية في 19 مارس

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دبي - العربية.نت

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أظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر "فوتسي"، ترقية سهم "الدار العقارية" من قائمة الشركات المتوسطة إلى الكبيرة، وانضمام سهم "أرامكس" إلى قائمة الشركات المتوسطة، فيما انضم إلى قائمة الشركات الصغيرة جدا، "أمان للتأمين" و"أبوظبي لبناء السفن" و"أمانات".

وتأتي المراجعة ضمن مؤشر الشرق الأوسط وإفريقيا الإقليمي لشهر مارس/آذار 2021، وفقا لصحيفة الخليج.

وستصبح التغييرات سارية بعد إغلاق العمل يوم الجمعة، 19 مارس 2021، فيما يمكن أن تخضع القائمة للمراجعة حتى إغلاق يوم الجمعة 5 مارس 2021، واعتباراً من يوم الاثنين 8 مارس، تعتبر نهائية.

وسيتم النظر في أي تغييرات لاحقة فقط بشكل استثنائي، وفقاً لسياسة وإرشادات إعادة حساب "فوتسي راسل".

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