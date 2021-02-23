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بيتكوين تتراجع إلى ما دون 50 ألف دولار

انهيار بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

بيتكوين تتراجع إلى ما دون 50 ألف دولار

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دبي - العربية.نت

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تراجعت العملة المشفرة بيتكوين بعد تسجليها مستويات قياسية متتالية في الأسابيع القليلة الماضية لتنخفض دون مستوى 50 ألف دولار.

هوت بيتكوين 17% الثلاثاء، لتطلق شرارة موجة بيع في شتى أسواق العملات المشفرة مع تنامي قلق المستثمرين بشأن التقييمات شديدة الارتفاع في الوقت الذي يبيع فيه متعاملون يكوّنون مراكز كبيرة العملة لجني الأرباح.

وتكبدت أكبر عملة مشفرة في العالم أشد انخفاض يومي في شهر، لتهبط إلى المستوى المتدني البالغ 45 ألف دولار. ونزلت بيتكوين في أحدث تعاملات 11.3% بحلول الساعة 0939 بتوقيت غرينتش.

ومدد النزول انخفاضا بنحو الخُمس من المستوى المرتفع البالغ 58 ألفا و354 دولارا الذي بلغته الأحد الماضي، بيد أن بيتكوين ما زالت مرتفعة بنحو 60% منذ بداية العام.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن بيتكوين طريقة غير فعالة للغاية لإجراء المعاملات، فيما حذر الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، من الاندفاع من دون تفكير في جنون تداولات البيتكوين.

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