.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هذا سبب خسارة بيتكوين 12 ألف دولار في 24 ساعة

The logo of the Bitcoin digital currency is seen in a shop in Marseille, France. (Reuters)
بيتكوين
بيتكوين

هذا سبب خسارة بيتكوين 12 ألف دولار في 24 ساعة

رغم تكبدها خسارة 17%.. العملة الرقمية الأشهر تظل مرتفعة 60% هذا العام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

هوت بيتكوين 17% الثلاثاء، لتطلق شرارة موجة بيع في شتى أسواق العملات المشفرة مع تنامي قلق المستثمرين بشأن التقييمات شديدة الارتفاع في الوقت الذي يبيع فيه متعاملون يكونون مراكز كبيرة العملة لجني الأرباح.

وتكبدت أكبر عملة مشفرة في العالم أشد انخفاض يومي في شهر، لتهبط إلى المستوى المتدني البالغ 45 ألف دولار. ونزلت بيتكوين في أحدث تعاملات 11.3% بحلول الساعة 0939 بتوقيت غرينتش. وتقدر خسارة بيتكوين بحوالي 12 ألف دولار في 24 ساعة.

ومدد النزول انخفاضا بنحو الخُمس من المستوى المرتفع البالغ 58 ألفا و354 دولارا الذي بلغته الأحد الماضي، بيد أن بيتكوين ما زالت مرتفعة بنحو 60% منذ بداية العام.

ونزل سعر إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية والتي عادة ما تتحرك بالتزامن مع بيتكوين، ما يزيد عن 17% وسجلت في أحدث تعاملات 1461 دولارا، منخفضة قرابة 30% عن ذروة قياسية بلغتها الأسبوع الماضي.

لأول مرة.. القيمة السوقية لـ شركات تكنولوجيا لأول مرة.. القيمة السوقية لـ"سناب" تبلغ 100 مليار دولار!

وشهدت أسواق العملات المشفرة نشاطا محموما هذا العام إذ بدأ كبار مديري الثروات والشركات يأخذون الفئة الناشئة من الأصول على محمل الجد، وضخوا المال في القطاع ورفعوا الثقة بين المضاربين الصغار.

وساهم استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا في العملة المشفرة هذا الشهر في رفع قيمة بيتكوين فوق 50 ألف دولار لكنه ربما يؤدي الآن إلى فرض ضغوط على سعر سهم الشركة التي باتت شديدة التأثر بتحركات بيتكوين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس
تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد