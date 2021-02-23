مخاوف التضخم تعزز جاذبية المعدن الأصفر..والأونصة عند 1812 دولاراً

ارتفع الذهب إلى ذروة أسبوع اليوم الثلاثاء، مدعوما بضعف الدولار وتراجع عوائد الخزانة الأميركية، بينما تعززت جاذبية المعدن الأصفر بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم أكثر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1812.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السادس من فبراير شباط عند 1815.63 دولار في وقت سابق من الجلسة. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1811.30 دولار.

وفي هذا السياق، قال المحلل لدى آي.جي ماركتس كايل رودا "أحد الأصول القليلة التي لم تعد تحظى بالتفضيل أكثر من الذهب في الوقت الراهن هو الدولار، لذا فهذا يدعم أسعار الذهب بالتبعية"، بحسب ما ورد في "رويترز".

وبلغ الدولار أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون شهادة يدلي بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول، أمام الكونغرس في وقت لاحق اليوم.

وتراجعت العوائد القياسية للخزانة الأميركية من قرب ذروة عام والتي سجلتها يوم الاثنين، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وارتفع الذهب، الذي عادة ما يُعتبر تحوطا من التضخم، 1.5% في الجلسة السابقة، إذ تسببت مخاوف من ارتفاع التضخم في دفع الأسهم العالمية للهبوط.

وأشار البنك المركزي الأوروبي، أمس الاثنين، إلى أن صانعي السياسات باتوا غير مرتاحين للارتفاع الأخير في عوائد السندات الحكومية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 28.06 دولار للأونصة، بعد أن بلغت ذروة 3 سنوات في وقت سابق عند 28.31 دولار. واستقر البلاتين عند 1272.52 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 2394.23 دولار.