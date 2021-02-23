تداولات الأسهم السعودية تلامس 16 مليار ريال.. وتفاؤل بملاحقة المخالفين

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 0.8% ليكسب 74.09 نقطة ويقفل عند مستوى 9151.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.9 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة النفيعي للاستثمار، علي الزهراني، في مقابلة مع "العربية" إن ملاحقة مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل هيئة السوق المالية، تعكس مدى التطور الحاصل في التشريعات والضوابط ونفاذها بشكل يواكب التطورات الفعلية، وبشكل يرفع معنويات وثقة المتداولين.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 595 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، وعذيب للاتصالات، ومتطورة، وأسواق المزرعة، وعسير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، والتعاونية، وجازدكو، وام آي اس، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و4.14%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومدينة المعرفة، ومسك، وأيان، ومتطورة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، وفرة، والكابلات السعودية، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 180.37 نقطة ليقفل عند مستوى 27321.85 نقطة، وبتداولات بلغت 66 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 705 آلاف سهم تقاسمتها 2213 صفقة.

قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" إن الخطوة التي قامت بها هيئة السوق المالية السعودية من إحالة 5 متلاعبين إلى النيابة العامة، تحمل دلالات على دقة الأنظمة التي تستخدمها الهيئة لرصد تلك الحالات.

وأضاف أن المتلاعبين في الأسواق ما زالوا يمارسون هواياتهم منذ عام 2006، بنفس الآلية ونفس العقلية، لكن الأنظمة الرقابية اختلفت الآن وهو الأمر الذي ساهم في رصد الهيئة لتلك المخالفات.

وقرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، إحالة الاشتباه في مخالفة 5 مشتبه بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة في بيان، أمس الاثنين، إن ذلك لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من خلال المعرف (@abukhalidahmid)، ومنتدى هوامير البورصة السعودية من خلال المعرف (بايسون الأسهم) بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها.