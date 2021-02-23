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"تداول" تُلغي إدراج أدوات دين حكومية بـ650 مليون ريال

تداول
السوق المالية السعودية "تداول"
سوق السعودية

"تداول" تُلغي إدراج أدوات دين حكومية بـ650 مليون ريال

لانتهاء أجله

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عن تغييرات في أدوات دين حكومية، تمثلت في إلغاء إدراج الإصدار رقم 5-1001 (رمز تداول: 5210) بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليون ريال لانتهاء أجله، بنهاية عمل اليوم الثلاثاء.

ووافقت "تداول"، يوم الخميس الماضي، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية 3.16 مليار ريال، تتوزع على إصدارين، الأول عبر زيادة إصدار بقيمة 1.23 مليار ريال ليصل إلى 2.11 مليار ريال، والثاني زيادة في إصدار بقيمة 1.93 مليار ريال ليصل إلى 4.005 مليار ريال، وأدرجت الزيادة ابتداءً من يوم الأحد 21 فبراير 2021.

كانت "تداول"، قد ألغت الشهر الماضي إدراج أدوات دين حكومية بناءً على طلب وزارة المالية السعودية، بقيمة إجمالية 1.05 مليار ريال.

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ووافقت في يناير الماضي، على الطلب المقدم من وزارة المالية السعودية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية نحو 2.955 مليار ريال، توزعت على إصدارين بقيمة 880.02 مليون ريال، و2.075 مليار ريال على التوالي.

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