.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خسائر بـ 2% لمؤشر ناسداك بضغط من كبار أسهم التكنولوجيا

وول ستريت مناسبة أسهم أسواق عالمية
أسواق الأسهم في وول ستريت تفتتح على تراجع
وول ستريت

خسائر بـ 2% لمؤشر ناسداك بضغط من كبار أسهم التكنولوجيا

أسواق الأسهم في وول ستريت تفتتح على تراجع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

افتتحت أسواق الأسهم في وول ستريت على تراجع، بحيث خسر مؤشر ناسداك 2% بضغط من أسهم التكنولوجيا.

ونزل الدولار لفترة وجيزة لأدنى مستوياته منذ 13 يناير كانون الثاني، اليوم الثلاثاء، إذ تحول تركيز المستثمرين إلى الكيفية التي ربما يتعامل بها رئيس الفيدرالي جيروم باول مع توقعات التضخم الآخذة في الارتفاع من جديد.

بينما حامت العملات المرتبطة بالسلع الأولية عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

مع ترقب شهادة جيروم باول.. الدولار يبلغ قاع 6 أسابيع أسواق المال الدولار مع ترقب شهادة جيروم باول.. الدولار يبلغ قاع 6 أسابيع

وأدى ارتفاع توقعات التضخم في الفترة الأخيرة في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على تعافي الاقتصاد بعد الجائحة وفي ظل التداول في الأصول التي قد ترتفع مع تحسن الدورة الاقتصادية إلى صعود عوائد السندات الحكومية الأميركية، وكذلك الدولار، لفترة وجيزة.

لكن محللين يتوقعون أن يقدم باول، الذي من المقرر أن يدلي بشهادته أمام الكونغرس بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، بعض التطمينات مجددا بشان أن المركزي الأميركي قد يسمح للتضخم بالارتفاع بدون أن يسارع إلى زيادة الفائدة. وقد يهدئ هذا أسواق السندات ويضغط في نهاية المطاف على الدولار.

ونزلت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم، 11% إلى 48 ألفا و481 دولارا بعد أداء متقلب أثناء الليل حين انخفضت إلى 47 ألفا و400 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس
تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد