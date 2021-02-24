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جيه.بي مورغان يقلص انكشافه على عملات الأسواق الناشئة

عملات الأسواق الناشئة
عملات الأسواق الناشئة تتعرض لضغوط
اقتصاد

جيه.بي مورغان يقلص انكشافه على عملات الأسواق الناشئة

مع ارتفاع متسارع في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات

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لندن - رويترز

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قال جيه.بي مورغان الأربعاء إن ارتفاعا أسرع من المتوقع في العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات سيضغط على بعض أصول الأسواق الناشئة.

وذكر البنك بحسب "رويترز" أن هذا التطور حداه إلى تقليص مستوى انكشافه على عملات تلك الأسواق إلى "وزن السوق" بدلا من "وزن زائد".

وكتب جوني جولدن من جيه.بي مورغان في مذكرة إلى العملاء "ارتفاع العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تسارع توقعا لتحفيز مالي أميركي أكبر، فضلا عن بيانات تفوق التوقعات."

وأضاف أن ارتفاع العائد ينبئ عادة بأن السوق تتحسب لتشديد مالي وهو ما يؤثر سلبا على أصول الأسواق الناشئة.

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