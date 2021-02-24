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أسهم أوروبا ترتفع بفضل بيانات إيجابية لألمانيا

أسهم أوروبا
زاد المؤشر ستوكس 600 القياسي لأسهم منطقة اليورو 0.2%
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا ترتفع بفضل بيانات إيجابية لألمانيا

زاد المؤشر ستوكس 600 القياسي لأسهم منطقة اليورو 0.2%

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بدعم من نمو أفضل من المتوقع لاقتصاد ألمانيا، بيد أن المكاسب كانت محدودة بفعل مخاوف بشأن زيادة محتملة في التضخم وتقييمات مرتفعة للأسهم.

وأظهرت بيانات رسمية أن ارتفاع الصادرات وقوة أنشطة البناء ساعدا الاقتصاد الألماني على النمو بوتيرة أقوى من المتوقع عند 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي.

وزاد المؤشر ستوكس 600 القياسي لأسهم منطقة اليورو 0.2%، فيما قادت أسهم السفر والبناء المكاسب.

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ونزل سهم أسترا زينيكا 1.3% بعد أن أبلغت الشركة الاتحاد الأوروبي أنها تتوقع تسليم لقاحات مضادة لكوفيد-19 تقل بواقع النصف، عما تعاقدت الشركة على توريده في الربع الثاني بحسب ما قاله مسؤول في التكتل لرويترز.

وهوى سهم شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية نحو 4% ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع تأثر نتائجها بشكل كبير جراء إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة جائحة كورونا خلال نهاية الربع الثاني.

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