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أميركا تدرس إصدار دولار رقمي

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أميركا تدرس إصدار دولار رقمي

الفيدرالي يضع المشروع على رأس أولوياته

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أمس، في شهادته أمام الكونغرس إن الفيدرالي يدرس إصدار "دولار رقمي".

وهذا المشروع يعتبر من الأولويات بالنسبة للفيدرالي، لكنه بنفس الوقت لا يريد العجلة في المشروع بل سيكون حذرا.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قالت سابقا إن العملات الرقمية قد تؤدي إلى مدفوعات أسرع وأرخص، مشيرة إلى ضرورة دراسة مسائل كثيرة، بينها حماية المستهلك وغسيل الأموال.

وفي منتصف الشهر الجاري، منحت السلطات في العديد من المدن الصينية عشرات الملايين من اليوان الرقمي كهدايا للعام القمري الجديد، والتي يمكن تحميلها على هاتف ذكي، حيث وزعت بكين وسوتشو وحدهما 200000 حزمة كل واحدة تحتوي على 200 رنمينبي يعادل 31 دولارا في يانصيب عام.

على الرغم من عدم الإعلان عن تاريخ الإطلاق الرسمي، فإن الصين عازمة على أن تصبح أول الاقتصادات العظمى التي تطرح عملة رقمية، مما يبرز مكانتها كرائد عالمي في تكنولوجيا المدفوعات للعالم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية العام المقبل.

يذكر أن كمبوديا تعد أول دولة في العالم تطلق عملة رقمية، والمسماة باكونغ، أواخر العام الماضي.

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