بورصات الخليج تقتفي أثر الأسهم العالمية والنفط وتحلق صعوداً

حققت أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط مكاسب قوية، اليوم الخميس، مقتفية أثر صعود في أسواق الأسهم العالمية وتعاف في أسعار النفط.

وصعد خام برنت إلى أعلى مستوى في أكثر من 13 شهرا، مسجلاً 67.30 دولار للبرميل، بعد أن أظهرت بيانات أمس الأربعاء انخفاضاً في إنتاج الخام بالولايات المتحدة بعد موجة برودة شديدة في تكساس عطلت الإنتاج الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.9%، بدعم من صعود سهم مصرف الراجحي 2% وسهم شركة الاتصالات السعودية 3.3%، بحسب ما ورد في "رويترز".

وأظهرت وثيقة أن السعودية جمعت 1.5 مليار يورو (1.83 مليار دولار) أمس الأربعاء من صفقة بيع سندات على شريحتين بعد أن تلقت طلبات شراء بأكثر من 3.75 مليار يورو.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.8% مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.3% وإعمار العقارية 5.4%.

لكن مؤشر بورصة أبوظبي أغلق دون تغير يذكر إذ عادلت مكاسب سهم مصرف أبوظبي الإسلامي خسائر أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 1.7% ، منهيا خسائر استمرت لـ6 جلسات متتالية، ومدفوعا بصعود سهم صناعات قطر 2.7%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري ليختم الجلسة على مكاسب 1.6% بدعم صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.7%.

وسوق الأسهم الكويتية مغلقة اليوم في عطلة رسمية.