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الذهب يهبط مع انحسار جاذبيته بفعل قوة عوائد الخزانة الأميركية

الذهب
نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4%
سعر الذهب

الذهب يهبط مع انحسار جاذبيته بفعل قوة عوائد الخزانة الأميركية

ارتفعت العوائد قرب ذروة عام

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دبي - العربية.نت

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هبط الذهب اليوم الخميس، إذ حامت عوائد الخزانة الأميركية قرب ذروة عام، مما يُضعف جاذبية المعدن الأصفر، بيد أن تراجع الدولار وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بسياسة تيسيرية حد من الانخفاض.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1797.73 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1795.90 دولار.

وقالت الاستراتيجية لدى ديلي فيكس مارجريت يانج، إن ارتفاع العوائد الأطول أجلا يمثل عامل ضاغط أساسيا على المعادن النفيسة، مضيفة أن آمال تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار قد تدفع العوائد للارتفاع أكثر، نقلاً عن رويترز.

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واستقرت عوائد الخزانة الأميركية القياسية قرب ذروة عام والتي بلغتها في الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وما زال التركيز على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة من المتوقع تمريرها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وساهم تأكيد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على إبقاء السياسة النقدية دون تغيير حتى يعود الاقتصاد إلى حالة التوظيف الكامل وضعف الدولار في الحد من خسائر الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2% إلى 28.04 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.7% إلى 1259.05 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2434.65 دولار، بعد أن ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 2444.50 دولار.

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