مكاسب تدفع مؤشر سوق السعودية قرب مستوى 9200 نقطة

صعد سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.87% ما يعادل 79.16 نقطة في ختام تعاملات، اليوم الخميس، ليصل المؤشر العام "تاسي" إلى مستوى 9194.92 نقطة، ليقلص مكاسبه بعد أن تجاوز مستوى 9200 نقطة خلال الجلسة، وملامسة أعلى مستوى سجله منذ أبريل 2019، وسط تفاؤل بعدد من الأخبار الإيجابية، تصدرها إجراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عملية جراحية ناجحة ومغادرته المستشفى، صباح أمس الأربعاء.

وبلغت قيمة تداولات السوق السعودي الرئيسي نحو 13.75 مليار ريال عبر التداول على 449.56 مليون سهم، ووصلت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى نحو 9.13 تريليون ريال.

وارتفع 137 سهماً من بين 203 شركات مدرجة، بينما تراجع 53 سهماً.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر الارتفاعات قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.96%، تلاه الاتصالات بنسبة 2.16%، بينما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات تصدرها المرافق العامة بنسبة 2.03%، والأدوية 0.73%.

وتصدر ارتفاعات الأسهم سهم هرفي للأغذية بنسبة 10% إلى سعر 67.1 ريال، تلاه سهم عذيب للاتصالات بنسبة 9.85% إلى سعر 28.45 ريال.

واحتل سهم المواساة صدارة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.24% عند سعر 137.4 ريال، تلاه سهم السعودي الفرنسي بنسبة 2.45% عند سعر 27.9 ريال.

وتصدر الأسهم الأكبر في قيمة التداول سهم المصافي بقيمة 780.62 مليون ريال، بينما احتل سهم التصنيع صدارة الأسهم في كمية التداول بنحو 24.7 مليون سهم.