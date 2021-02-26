عملة أنقرة في انحدار.. ومحو كامل لمكاسب الليرة هذا العام

هوت الليرة التركية بما يصل إلى حوالي 3.5%، الخميس، متخلية عن جميع مكاسبها هذا العام في ظل استمرار ارتفاع عوائد السندات الأميركية.

وسجلت العملة 7.3650 مقابل الدولار في الساعة 19:01 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 7.17 في إغلاق أمس الأربعاء. وفي وقت سابق تراجعت 3.6% إلى 7.44، مستوى إقفال 2020.

وقفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات متجاوزا 1.6% أمس، مما حدا بالمستثمرين إلى بيع عملات الأسواق الناشئة، لتهبط بين 2 و4%.

وصعدت الليرة أكثر من 20% منذ نوفمبر تشرين الثاني، بعد تغيير وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

لكن العملة عكست مسارها هذا الأسبوع، منهية موجة صعود دامت لـ3 أشهر بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق براءت البيرق، لتهبط الليرة 5% مقارنة مع إقفال الجمعة.

وأشرف البيرق على سياسات غير تقليدية، تضمنت بيع بنوك الدولة نحو 130 مليار دولار خلال عامين له في المنصب، مما استنزف احتياطيات النقد الأجنبي التركية. وفقدت العملة زهاء نصف قيمتها على مدى الفترة ذاتها.