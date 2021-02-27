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هجوم على تسلا وبيتكوين.. مستثمر عالمي يطلق تحذيرات خطيرة

تشارلي مونجر
تشارلي مونجر
بيتكوين

هجوم على تسلا وبيتكوين.. مستثمر عالمي يطلق تحذيرات خطيرة

تشارلي مونجر يصدر تحذيرا خطيرا للمستثمرين المبتدئين من الاستدراج لفقاعة تداول من خلال تطبيقات مثل Robinhood

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دبي - العربية.نت

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رفض تشارلي مونجر، نائب رئيس شركة Berkshire Hathaway وشريك Warren Buffett التجاري منذ فترة طويلة، الارتفاع الصاروخي لسعر سهم Tesla وموجة الصعود المحمومة للعملة المشفرة بيتكوين التي شهدت قفزات تاريخية.

وخلال مقابلة في الاجتماع السنوي للمساهمين في صحيفة ديلي جورنال، سُئل مونجر عما إذا كان يعتقد أنه من الجنون أن تصل عملة بيتكوين إلى 50 ألف دولار أم أن قيمة تسلا للسيارات الكهربائية تصل إلى تريليون دولار فقال ساخراً : "لا أعرف أيهما أسوأ" بحسب موقع cnbc.com.

ارتفعت أسهم Tesla بنسبة 743% العام الماضي، على الرغم من انخفاضها حاليًا بنحو 3% لعام 2021.

وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 689 مليار دولار. واصلت Bitcoin الارتفاع إلى أكثر من 50 ألف دولار خلال الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت Tesla أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة.

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سُئل مونجر عن أكبر تهديد للخدمات المصرفية، وما إذا كانت عملة بيتكوين أو المحافظ الرقمية مثل Apple Pay و Square مهددة للخدمات التقليدية، فقال: "لا أعتقد أنني أعرف ما هو مستقبل الخدمات المصرفية، ولا أعتقد أنني أعرف كيف سيتطور نظام الدفع".

لكن المستثمر الكبير عبر عن اعتقاده بأن البنك الذي "يتم إدارته بشكل صحيح هو مساهم كبير في الحضارة وأن البنوك المركزية في العالم تحب التحكم في نظامها المصرفي وإمداداتها المالية الخاصة".

وبناء على هذا فإن بيتكوين وبحسب مونجر سينتهي بها المطاف إلى مواجهة مشكلة التقلب الشديد، بحيث لا تخدم بشكل جيد كوسيط للتبادل، لكنها تشكل "نوعا من البديل الاصطناعي للذهب، وبما أنني لم أشتر أي ذهب، فأنا لا أشتري أي عملة بيتكوين أبدا".

أوصى مونجر الآخرين باتباع ممارسته.

خلال نفس الحدث، أصدر مونجر أيضا تحذيرا خطيرا للمستثمرين المبتدئين الذي قال إنه يتم استدراجهم إلى فقاعة تداول من خلال تطبيقات مثل Robinhood ومنصات الدردشة لصغار المتداولين في وول ستريت.

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