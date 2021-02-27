.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

90 مليار دولار تبخرت من العملات الرقمية بساعات

عملات-رقمية
عملات رقمية
عملات مشفرة

90 مليار دولار تبخرت من العملات الرقمية بساعات

القيمة السوقية لعملة بيتكوين تهوي إلى 871.6 مليار دولار

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من عودتها إلى المربع الأخضر، لكن خسرت العملات الرقمية أكثر من 90 مليار دولار خلال الساعات الماضية.

ووفق منصة "كوين ماركت كاب"، فقد هوت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية بنسبة 6% خاسرة نحو 90.8 مليار دولار، وذلك بعدما نزلت من مستوى 1523.3 مليار دولار في تعاملات أمس الجمعة، إلى نحو 1432.5 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم السبت.

بالنسبة لعملة "بيتكوين"، فقد ارتفعت خلال الساعات الماضية بنسبة 4.7% لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 15.94% لتستقر في تعاملات صباح اليوم عند مستوى 46672 دولار. وهوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 871.6 مليار دولار.

بالمركز الثاني بقائمة أكبر عملة رقمية حلت عملة "إيثريوم" التي ارتفعت خلال الساعات الماضية بنسبة 4.4% لكنها سجلت خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 26.5% لتستقر في تعاملات صباح اليوم عند مستوى 1476 دولار. وهوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 169.3 مليار دولار.

اختبار ذكي يكتشف الإصابة بكورونا خلال 10 دقائق بدقة 90% عدسة العربية اختبار ذكي يكتشف الإصابة بكورونا خلال 10 دقائق بدقة 90%

وبينما حلت عملة "كاردانو" بالمركز الثالث، لكنها سجلت قفزة كبيرة خلال الساعات الماضية بلغت نسبتها 39.25% وارتفعت خلال الساعات الماضية بنسبة 32.4% لتستقر في تعاملات صباح السبت عند مستوى 1.39 دولار. كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 43.05 مليار دولار.

وجاءت عملة "بينانس كوين" بالمركز الرابع مع ارتفاعها خلال الساعات الماضية بنسبة 8% مقابل خسائر أسبوعية عنيفة بلغت نسبتها 22.5% ليستقر سعرها في تعاملات صباح اليوم عند مستوى 228 دولار. فيما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 35.3 مليار دولار.

بالمركز الخامس جاءت عملة "تيزر" التي تعد خامس أكبر عملة رقمية، وفيما سجلت خسائر نسبتها 0.5% خلال الساعات الماضية لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 0.06% لتستقر في تعاملات صباح اليوم عند مستوى 1 دولار. واستقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 34.9 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد