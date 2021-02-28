صندوق استثماري في دبي يعتزم بيع بيتكوين بـ 750 مليون دولار 

أعلن الصندوق الاستثماري للعملات المشفرة FD7 Ventures، الذي يتخذ من دبي مقرا له، عن خطته لبيع عملات بيتكوين بقيمة 750 مليون دولار، وزيادة في المقابل محتوياته من العملات المشفرة جوردانو Cardano وبولك دوت Polkadot.

وفي هذا السياق، قالت الشركة إن تلك الخطوة ستساهم بتنويع محفظة العملات المشفرة للمستثمرين.

وأضاف المدير العام لـFD7 Ventures أنه يعتقد بأن الـBitcoin عديمة الجدوى، وأن كلا من Cardano وPolkadot وEthereum هم أساس الإنترنت الجديد والجيل الثالث لشبكة الإنترنت.