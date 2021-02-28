"تداول" تبدأ إلغاء إدراج "سوليدرتي" بعد نفاذ الاندماج مع "الجزيرة تكافل"

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عن تعليق تداول أسهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق.

وقالت في بيان، إن شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، ستقوم بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني على حسابات المركز لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل المستحقين بعد يومي عمل من تاريخ نفاذ قرار الاندماج وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.

جاء قرار "تداول"، بعد نفاذ قرار الاندماج بين سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل وانتهاء فترة اعتراض الدائنين، وعليه فقد انقضت شركة سوليدرتي تكافل وانتقلت جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل كونها الشركة الناشئة من الاندماج.

ونتيجة لصفقة الاندماج تلغى جميع أسهم شركة سوليدرتي تكافل وستقوم شركة الجزيرة تكافل عن طريق زيادة رأس مالها بإصدار 12,066,403 سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل المقيدين في سجل مساهمي شركة سوليدرتي تكافل لدى مركز الإيداع بنهاية فترة التداول بتاريخ 25 فبراير 2021.

وبحسب ما هو موضح في جدول التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج الوارد في تعميم المساهمين ومستند العرض، فمن المتوقع أن يتم إلغاء إدراج أسهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في تداول وإدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي سوليدرتي السعودية للتكافل المستحقين لها خلال فترة لا تتجاوز سادس فترة تداول تلي هذا الإعلان.

وسيتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة والمتعلقة بتعديل السجل التجاري لشركة الجزيرة تكافل تعاوني وشطب وإلغاء السجل التجاري والترخيص الاستثماري لشركة سوليدرتي السعودية تكافل خلال الفترات الموضحة بحسب جدول التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج الوارد في تعميم المساهمين ومستند العرض.

وافق مساهمو شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وشركة الجزيرة تكافل تعاوني "الجزيرة تكافل"، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل شركة على حدة في يناير الماضي، على العرض المقدم من شركة الجزيرة تكافل تعاوني لدمج سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل.