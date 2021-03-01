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أسواق الأسهم الأوروبية تتعافى مع استقرار أسواق السندات

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

أسواق الأسهم الأوروبية تتعافى مع استقرار أسواق السندات

سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية أكبر رابح على المؤشر ستوكس 600 بمكسب 5.4%

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فرانكفورت - رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين بعد خسائر كبيرة تكبدتها الأسبوع الماضي في ظل انحسار المبيعات في أسواق السندات، كما عزز المعنويات التفاؤل إزاء حملات التطعيم للوقاية من كوفيد-19 وحزمة تحفيز أميركية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 لأسهم المنطقة 1.6% بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش عقب مكاسب قوية للأسهم الآسيوية رغم بيانات النشاط الصناعي في الصين التي جاءت أضعف من التوقعات.

ونزل مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي ليقترب من أقل مستوى في شهر الجمعة مع تنامي مخاوف المستثمرين من ارتفاع معدل التضخم بسبب حزمة تحفيز أمريكية ضخمة أخرى كما أن إعادة فتح الاقتصاد العالمي قد تدفع بنوك مركزية كبرى لتشديد السياسة النقدية.

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وصعد المؤشر داكس الألماني 1.3%، بينما ربح المؤشر كاك 30 الفرنسي والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.5% لكل منهما.

وارتفعت أسهم قطاع التعدين 2.2% وكان أكبر الرابحين بين القطاعات وقفزت أسهم شركات السفر والترفيه والتجزئة أكثر من 2%.

وكان سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية أكبر رابح على المؤشر ستوكس 600 بمكسب 5.4% بعد أن رفعت بيل هانت تصنيف السهم إلى التوصية "بالشراء" بفضل توقعات بتعافي الطلب على السفر خلال الصيف.

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