بدعم اللقاح والتحفيز.. الأخضر يعم أسواق الأسهم العالمية

يسيطر التفاؤل على أسواق الأسهم من آسيا إلى أوروبا وأميركا في أول أيام الأسبوع وأول أيام شهر مارس، بدعم من الموافقة على لقاح جونسون آند جونسون، وإقرار الكونغرس الأميركي لخطة التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وزادت بورصة وول ستريت مكاسبها، لتصعد المؤشرات الثلاثة الرئيسية أكثر من 2%، فيما يتجه المؤشر إس آند بي500 لتسجيل أفضل يوم في 9 أشهر.

تأتي العوامل الدافعة، أيضا من بعض البيانات الصناعية الممتازة من أوروبا وأميركا والتي أضافت إلى جو التفاؤل، بعد تباطؤ في نمو الخدمات والصناعة في الصين.

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الاثنين، إذ هدأت أسواق السندات بعد موجة مبيعات استمرت شهرا، بينما عززت أنباء مشجعة بشأن لقاح جونسون آند جونسون الجديد وإجراءات التحفيز الرهانات على تعاف سريع لأكبر اقتصاد في العالم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 133.5 نقطة، بما يعادل 0.43%، إلى 31065.9 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 31.4 نقطة، أو 0.82%، إلى 3842.51 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 213.8 نقطة، أو 1.62%، إلى 13406.16 نقطة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين بعد خسائر كبيرة تكبدتها الأسبوع الماضي في ظل انحسار المبيعات في أسواق السندات، كما عزز المعنويات التفاؤل إزاء حملات التطعيم للوقاية من كوفيد-19 وحزمة تحفيز أميركية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 لأسهم المنطقة 1.6% بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش عقب مكاسب قوية للأسهم الآسيوية رغم بيانات النشاط الصناعي في الصين التي جاءت أضعف من التوقعات.

ونزل مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي ليقترب من أقل مستوى في شهر الجمعة مع تنامي مخاوف المستثمرين من ارتفاع معدل التضخم بسبب حزمة تحفيز أميركية ضخمة أخرى كما أن إعادة فتح الاقتصاد العالمي قد تدفع بنوك مركزية كبرى لتشديد السياسة النقدية.

وصعد المؤشر داكس الألماني 1.3%، بينما ربح المؤشر كاك 30 الفرنسي والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.5% لكل منهما.

وارتفعت أسهم قطاع التعدين 2.2% وكان أكبر الرابحين بين القطاعات وقفزت أسهم شركات السفر والترفيه والتجزئة أكثر من 2%.

وكان سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية أكبر رابح على المؤشر ستوكس 600 بمكسب 5.4% بعد أن رفعت بيل هانت تصنيف السهم إلى التوصية "بالشراء" بفضل توقعات بتعافي الطلب على السفر خلال الصيف.