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بعد 30 يوماً.. يظهر مؤشر تداول أضخم بنك سعودي بـ 896 مليار ريال

سوق السعودية

بعد 30 يوماً.. يظهر مؤشر تداول أضخم بنك سعودي بـ 896 مليار ريال

الأرباح السنوية للكيان الجديد "البنك الأهلي السعودي" تقدر بحوالي 15.5 مليار ريال

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دبي - العربية.نت

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قال خبير الأسواق المالية، عبدالله الربدي، في مقابلة مع "العربية" إن الفترة المحددة لظهور رمز تداول المصرف الجديد، تبلغ 30 يوماً، من تاريخ إقرار الجمعية العمومية لبنكي الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، المرتقبة اليوم الاثنين ليظهر الرمز الجديد لتداول "البنك الأهلي السعودي" على شاشة السوق المالية السعودية "تداول".

وأضاف الربدي أن أمامنا 30 يوماً للبدء بتداول سهم مصرف جديد، تقدر أصوله المجمعة بحوالي 896 مليار ريال، وتبلغ حقوق الملكية فيه 127 مليار ريال، ولن تقل الأرباح السنوية عن 15.5 مليار ريال، وهذا يضع المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، على موعد مهم في تاريخ القطاع المصرفي في المملكة.

ومن المتوقع أن يؤدي اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى تكوين ثالث أكبر بنك في الخليج، والأكبر في السعودية، مما سيضع البنك الدامج في مركز متميز قادر على تعزيز مساهمته في التحول الإيجابي للقطاع المصرفي في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وسيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة بقيمة سوقية تبلغ 171 مليار ريال بما يعادل 46 مليار دولار، وعلى الصعيد المحلي، سيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة من خلال خدمة حوالي 25% من قطاعي مصرفية الأفراد والمصرفية التجارية.

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً بنسبة 0.12% ليفقد 6.62 نقاط، ويقفل عند مستوى 9138.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 495 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 540 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات الخريف، والعبداللطيف، ومتطورة، وعسير، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، والبلاد، وأسمنت العربية، وأسمنت ينبع، والجوف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 4.60%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وإعمار، وشاكر، والعقارية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الجوف، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان، وعسير هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 387.34 نقطة ليقفل عند مستوى 25824.70 نقطة، وبتداولات بلغت 46 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 560 ألف سهم تقاسمتها 1211 صفقة.

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