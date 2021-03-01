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سهم الخريِّف للمياه يقفز 30% لـ93.6 ريالا مع بدء التداول

سوق السعودية

سهم الخريِّف للمياه يقفز 30% لـ93.6 ريالا مع بدء التداول

حقق مكاسب بلغت قيمتها 21.6 ريال في أولى جلساته بسوق الأسهم السعودية

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دبي - العربية.نت

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قفز سهم شركة الخريِّف لتقنية المياه والطاقة مع بدء إدراجه وتداوله اليوم الاثنين في سوق الأسهم السعودية بنسبة 30%.

وارتفع السهم من 72 ريالا، وهو سعر الاكتتاب إلى 93.6 ريال، ليحقق مكاسب بلغت قيمتها 21.6 ريال.

كانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة الخريِّف لتقنية المياه والطاقة أن نسبة التغطية لاكتتاب الأفراد 1511.52%.

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وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 136.988 مكتتبا قاموا بضخ 816.220,800 ريال للاكتتاب في عدد 750.000 سهم بسعر 72 ريالا للسهم الواحد.

وبناءً على ما نصت عليه نشرة الإصدار، فقد تم تخصيص 750.000 سهم عادي للمكتتبين الأفراد تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 6.750.000 سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

يذكر أنه تم تخصيص 5 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب في شريحة المستثمرين الأفراد، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب بها.

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