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"بيتكوين" تنتعش مجددا وتتجاوز 46 ألف دولار

بيتكوين
بيتكوين
عملات مشفرة

"بيتكوين" تنتعش مجددا وتتجاوز 46 ألف دولار

بعد تراجعها إلى أدنى مستوى العام الحالي

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خالد حسني - العربية.نت

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عادت عملة "بيتكوين" مجدداً إلى المربع الأخضر مع مكاسب كبيرة خلال الساعات الماضية أنقذتها من أدنى مستوى سجلته خلال تعاملات العام الحالي.

وفق منصة "كوين ماركت كاب"، صعدت عملة "بيتكوين" بنسبة 5.6% إلى مستوى 46298 دولار في تعاملات صباح اليوم الاثنين، وذلك ارتفاعاً من مستوى 43821 دولار في تعاملات أمس الأحد، وهو أدنى مستوى سجلته العملة الرقمية خلال الفترة الماضية بعدما لامست مستوى 58 ألف دولار في وقت سابق من التعاملات في 2021. واستقرت القيمة السوقية المجمعة لعملة "بيتكوين" عند مستوى 864.03 مليار دولار.

فيما قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية بنسبة 2.97% رابحة نحو 40.9 مليار دولار، وذلك بعدما صعدت من مستوى 1375.7 مليار دولار في تعاملات أمس الأحد، إلى نحو 1416.6 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الاثنين.

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بالمركز الثاني بقائمة أكبر عملة رقمية حلت عملة "إيثريوم" التي ارتفعت خلال الساعات الماضية بنسبة 3.72% لكنها سجلت خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 22.8% لتستقر في تعاملات صباح اليوم عند مستوى 1446 دولار. وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 165.9 مليار دولار.

وبينما حلت عملة "كاردانو" بالمركز الثالث، لكنها سجلت ارتفاعاً خلال الساعات الماضية بنسبة 3.14%، كما ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنسبة 21.9% لتستقر في تعاملات صباح اليوم الاثنين عند مستوى 1.27 دولار. كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 43.05 مليار دولار.

وجاءت عملة "تيزر" بالمركز الرابع مع ارتفاعها خلال الساعات الماضية بنسبة 0.04% مع مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 0.16% ليستقر سعرها في تعاملات صباح اليوم عند مستوى 1 دولار. فيما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 35.1 مليار دولار.

بالمركز الخامس جاءت عملة "بينانس كوين" التي تعد خامس أكبر عملة رقمية، وفيما سجلت مكاسب بلغت نسبتها 4.17% خلال الساعات الماضية لكنها سجلت خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 18.4% لتستقر في تعاملات صباح اليوم عند مستوى 224 دولارا. وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 34.7 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الاثنين.

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