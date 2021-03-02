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الليرة اللبنانية تخسر 85% من قيمتها.. هوت لـ 10 آلاف أمام الدولار

الليرة اللبنانية
الليرة اللبنانية
اقتصاد

الليرة اللبنانية تخسر 85% من قيمتها.. هوت لـ 10 آلاف أمام الدولار

مستوى منخفض غير مسبوق لليرة مع فشل الاتفاق على خطة للإنقاذ الاقتصادي

متابع الغاء المتابعة

بيروت - رويترز

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هوت العملة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، باتجاه مستوى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار وهو مستوى متدن غير مسبوق للعملة التي تضررت جراء انهيار مالي أفضى إلى تفشي الفقر والاضطرابات.

وأدي الانهيار الذي بلغ مدى لم يشهده لبنان من قبل لفقد العملة اللبنانية نحو 85% من قيمتها في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.

وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحفاضات والحبوب لثلاثة أمثالها.

وفشل الساسة في الاتفاق على خطة إنقاذ منذ اندلاع الأزمة في 2019 إذ توقفت تدفقات الدولار وانتشرت الاحتجاجات في البلاد.

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وقال اثنان من المتعاملين في العملة في السوق غير الرسمية التي أضحت المصدر الرئيسي للسيولة بعد أن توقفت البنوك عن صرف دولارات إن سعر الدولار بلغ عشرة آلاف ليرة اليوم. وقال ثلاثة آخرون إن العملة الأميركية سجلت 9900 ليرة.

وهذا يعني أن الحد الأدنى للأجر الشهري في لبنان يوازي نحو 68 دولارا.

ولامست العملة مستويات متدنية آخر مرة قرب عشرة آلاف ليرة في صيف 2020 مما أشعل احتجاجات استمرت أسابيع قبل انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس آب دمر مناطق واسعة في العاصمة.

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