بلاك روك لا تزال تدعم الأسهم بعد اضطراب في سوق السندات

لا تزال بلاك روك أكبر مدير أصول في العالم تدعم الأسهم بعد اضطراب بالسوق في الآونة الأخيرة نجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض في سوق السندات العالمية.

شهدت الأسهم العالمية انخفاضين أسبوعيين كبيرين منذ أواخر يناير، إذ تسببت رهانات على انتعاش قوي للاقتصاد العالمي بعد كوفيد في ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأميركية، المحرك الرئيسي لتكاليف الاقتراض، بنحو 50%.

وقال اقتصاديو معهد الاستثمار التابع لبلاك روك إنهم لا يزالون يعتقدون أن الأسهم وأصول المخاطرة ستتدعم على مدار 6 إلى 12 شهرا مقبلة بفعل توقعات بإبقاء البنوك المركزية الكبرى في العالم على عوائد السندات عند قيم منخفضة.