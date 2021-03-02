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دخول 31 مليار دولار للأسواق الناشئة في فبراير

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الأسواق الناشئة

دخول 31 مليار دولار للأسواق الناشئة في فبراير

أدنى رقم شهري منذ أغسطس

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نيويورك - رويترز

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أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي، الثلاثاء، أن أسهم وسندات الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات صافية بنحو 31.2 مليار دولار في فبراير، رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية أدى إلى تباطؤ خلال الأسبوع الماضي.

والقيمة البالغة 31.2 مليار دولار هي أدنى رقم شهري منذ أغسطس، وتأتي مقارنة مع صافي تدفقات بلغ 52.5 مليار دولار في يناير.

وبحسب معهد التمويل الدولي ، بلغت تدفقات المحافظ لغير المقيمين إلى أسواق الأسهم الناشئة 8.4 مليار دولار الشهر الماضي، في حين جذبت أدوات الدين 22.8 مليار دولار.

كان نصيب الأسهم الصينية 7.8 مليار دولار أو ما يعادل 93% من إجمالي التدفقات للأسهم.

وفيما يتعلق بالسندات، بلغ إجمالي التدفقات إلى الصين 9.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في 10 أشهر، في حين أن بقية الأسواق الناشئة استقطبت 13.5 مليار دولار، أي أعلى بقليل من متوسط ​​12.1 مليار دولار على مدى العام السابق.

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