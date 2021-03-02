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الدولار يرتفع لذروة شهر.. هبوط العملات عالية المخاطر

الدولار الأميركي مناسبة
الدولار واليورو
الدولار

الدولار يرتفع لذروة شهر.. هبوط العملات عالية المخاطر

مخاوف من ارتفاع عائدات السندات تدفع المستثمرين للعودة لأصول الملاذ الآمن

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لندن - رويترز

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ارتفع الدولار لأعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات الثلاثاء في حين تراجعت العملات عالية المخاطر، إذ دفعت مخاوف من ارتفاع عائدات السندات المستثمرين للعودة لأصول الملاذ الآمن.

وأثار ارتفاع العائدات القلق في الأسواق في الأسابيع الأخيرة ويخشى المتعاملون أن التعافي الاقتصادي من تأثير كوفيد-19 إلى جانب التحفيز المالي قد يتسببان في قفزة للتضخم حين تنتهي إجراءات العزل نتيجة الطلب الاستهلاكي الكامن.

وعوضت العملات عالية المخاطر ومن بينها الدولاران الأسترالي و النيوزيلاندي بعض الخسائر التي تكبداها في الآونة الأخيرة أمس الاثنين مع تراجع العائدات وصعود الأسهم، لكنهما عاودا الهبوط اليوم.

وصعد الدولار إلى ذروة شهر مقابل سلة من العملات وزاد 0.3% إلى 91.326 بحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش، ليسجل مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

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وهبط الفرنك السويسري لأقل مستوى منذ نوفمبر 2020 مقابل الدولار. وارتفع الدولار مقابل الفرنك منذ بداية يناير كانون الثاني وكسب نحو 3.8% منذ بداية العام.

وفقد الدولار النيوزيلاندي حوالي 0.6% مسجلا 0.7222 مقابل نظيره الأميركي.

وخسر الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7747 مقابل الدولار الأميركي بعد أن أكد بنك الاحتياطي الأسترالي التزامه بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة غير مسبوقة.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة بعدما أبدى مسؤولون من البنك المركزي الأوروبي قلقهم حيال ارتفاع عائدات السندات.

وبحلول الساعة 0842 بتوقيت غرينتش، نزل اليورو 0.3% إلى 1.2015 دولار مسجلا أقل مستوى في نحو شهر.

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