الذهب يسجل بفبراير أكبر تراجع شهري منذ 2016

بعد تسجيلِه أكبرَ تراجعٍ شهري له منذ 2016، عاد بريقُ المعدنِ الأصفر للفتِ أنظارِ المستثمرين، وقد حدت تصريحاتٌ من البنوكِ المركزيةِ العالمية حول استمرارِ حزم ِ الدعم الاقتصادية من ارتفاع ِ عائداتِ السندات، وبدعم من ضعفِ الدولار عاد الطلبُ على أصولِ الملاذِ الآمن.

ورصدت حزم بقيمة 14.9 تريليون دولار للجهود التحفيزية لمواجهةِ تداعياتِ كورونا منذ بدايتِها وهي بازديادٍ، فقد أقر مجلسُ النوابِ الأميركي ثاني أكبرِ حزمةٍ بقيمة 1.9 تريليون دولار، وغيرُها في آسيا وأوروبا.

ويقابل الضخُ الكبيرُ للأموالِ في الاقتصاد تراجعٌ في حجم إنفاقِ الأسر وانخفاضٌ في معدلاتِ الفائدة زاد من مخاوفِ ارتفاعِ مستوياتِ التضخم خلال الفترةِ المقبلة مما قد يصل إلى 1.6% في الدولِ المتقدمة خلال العام ِ الحالي وفقا لصندوقِ النقدِ الدولي.

وألمحت البنوكُ المركزيةُ إلى أنها ستسمح للتضخم مؤقتا بأن يتجاوزَ مستوياتِه المستهدفةَ عند 2%، وهو ما قد يدفع المستثمرين والمؤسساتِ العالمية للتحوطِ ضد المخاطرِ باللجوءِ إلى الذهب.

وتاريخيا سجل الذهبُ أداءً جيدا مع تراجعاتِ أسواقِ الأسهم وارتفاع ِ التضخم، ففي السنواتِ التي كان فيها التضخمُ أعلى من 3% ارتفعت أسعارُ الذهب 15% في المتوسط كما تُظهر بياناتُ مجلسِ الذهبِ العالمي.

ولكن هل سيعود الذهبُ للمستوياتِ التي سجلها في أغسطس الماضي فوق 2000 دولار للأونصة، وفي هذا الصدد يتوقع غولدمان ساكس أن يعود الذهب للمستويات المرتفعة على الرغم من أنه خفّض توقعاتِه لأسعارِ الذهب من 2300 دولار خلال 2021 إلا أنه يرى مسارا صعوديا لها من الأسعارِ الحالية لتصل إلى 2000 دولار للأونصة من جديد.

وقال كبير استراتيجي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس، مايكل مكارثي، إن إمكانية تحقيق عائد أعلى تضغط على الذهب، بينما يسهم ارتفاع الدولار في هبوطه مضيفا أن التراجع الطفيف لعائد عشر سنوات "أقل من أن يوضع في الحسبان".

ونزلت عائدات سندات الخزانة الأميركية عن أعلى مستوى في عام الذي بلغته في الأسبوع الماضي ولكن تظل مرتفعة بينما استقر مؤشر الدولار قرب ذروة أربعة أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.2% إلى 26.15 دولار للأونصة، وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد عن شهر.

وفقد البلاديوم 0.1% إلى 2346.67 دولار، وخسر البلاتين 0.9% إلى 1174.50 دولار.