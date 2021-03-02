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رغم تراجع التوزيعات والأرباح.. رسملة قوية لبنوك السعودية

سوق السعودية

رغم تراجع التوزيعات والأرباح.. رسملة قوية لبنوك السعودية

رئيس المشورة في GIB Capital: أداء سوق الأسهم السعودية في 2021 سيكون أقرب لأدائه في 2019

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دبي - العربية.نت

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توقع رئيس المشورة في GIB Capital، عبدالله الحامد، في مقابلة مع "العربية" أن يكون أداء سوق الأسهم السعودية، للعام الحالي، أقرب إلى أداء عام 2019 منه إلى عام الجائحة 2020.

وأوضح أن عملية حجز المخصصات في البنوك، تتبع سياسات واضحة من البنك المركزي السعودي، ولن تترك للظروف، وستكون محكومة بضوابط محددة.

وعبر الحامد عن تفاؤله، بأداء بنوك السعودية، برغم تراجع توزيعاتها النقدية من الأرباح إلى نسبة 3% وانخفاض أرباحها السنوية 6% (باستثناء بنك ساب) في عام الجائحة التي غيرت مفهوم الأعمال والبنوك والحياة بشكل عام.

وأكد جودة رساميل البنوك والتي تبلغ كفايتها بالمستوى الرئيسي 18%، بجانب معدل كفاية رأس المال بمتوسط 20.7% وهذه النسب من الأعلى عالمياً.

واعتبر أن هذه الكفاية العالية من الرسملة، توحي بأن بنوك السعودية، تشهد مستوى مرتفع من الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما أن توزيعاتها من الأرباح بمتوسط 3% تعد جيدة في ظل سنة استثنائية، وبالمقارنة مع توزيعات البنوك إقليميا ودوليا.

وقال إن مثل هذه النسب من التوزيعات ستظل قابلة للتحقيق وبخاصة مع انخفاض أسعار الفوائد وحاجة البنوك للاحتفاظ بجزء من الأرباح وإعادة استثمارها في أعمالها، بجانب ما يتحقق من النمو الرأسمالي الذي يحصل في سعر السهم في السوق لهذه البنوك.

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