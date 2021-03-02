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أصول ادخار موظفي DIFC ترتفع لـ 127 مليون دولار

مركز دبي المالي العالمي
مركز دبي المالي العالمي
سوق دبي

أصول ادخار موظفي DIFC ترتفع لـ 127 مليون دولار

حصيلة خطة الادخار لموظفي مركز دبي المالي العالمي في عامها الأول

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دبي - العربية.نت

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أعلن مركز دبي المالي العالمي، أن الأصول تحت الإدارة في خطة ادخار الموظفين ارتفعت إلى 127 مليون دولار في عامها الأول وهي الخطة التي حلت مكان برنامج دفع مكافأة نهاية الخدمة المتراكمة.

وقد قام أكثر من 19 ألف موظف من نحو ألف ومئتي شركة بالتسجيل في خطة الادخار الخاصة بموظفي المركز التي تديرها شركة زيورخ الشرق الأوسط في حين تلعب شركة Mercer دور مستشار الاستثمار.

مركز دبي المالي العالمي، المعفي من الضرائب، يضم عددا كبيرا من الشركات العالمية من بينها مجموعة غولدمان ساكس وCitigroup وMorgan Stanley.

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