غولدمان ساكس تعود إلى تداول العملات المشفرة

أعادت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية غولدمان ساكس Goldman Sachs تشغيل مكتب تداول العملات المشفرة الخاص بها، وتبدأ بتداول عقود بيتكوين الآجلة والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم للعملاء اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

ومن المفترض أن يتواجد الفريق داخل قسم الأسواق العالمية بالبنك الأميركي.

ويمثل مكتب تداول العملات المشفرة جزءا من أنشطة Goldman Sachs في قطاع الأصول الرقمية السريع النمو، الذي يتضمن أيضًا مشاريع تتضمن تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية للبنك المركزي، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وكجزء من هذا العمل، يستكشف البنك أيضًا إمكانية وجود صندوق تداول في بورصة بيتكوين، وقد أصدر طلبًا للحصول على معلومات لاستكشاف حفظ الأوراق المالية للأصول الرقمية.

وتأتي إعادة تشغيل مكتب التداول وسط اهتمام متزايد من المؤسسات بعملة بيتكوين، التي ارتفعت بأكثر من 470% خلال العام الماضي.

ويعتبر المستثمرون وبعض الشركات أكبر عملة مشفرة كوسيلة تحوط ضد التضخم حيث تقوم الحكومات والبنوك المركزية بإصدار خطط التحفيز.

وبينما ارتفع سعرها بشكل كبير خلال العام الماضي، لا تزال عملة بيتكوين متقلبة للغاية، حيث حطمت العملة الافتراضية 58000 دولار في 21 فبراير ثم تراجعت بنسبة تصل إلى 25% لكنها استعادت بعض الخسائر.

ويجعل هذا العملة والمشتقات ذات الصلة جذابة للمستثمرين الراغبين في اتخاذ صفقات طويلة أو قصيرة أكثر خطورة أثناء بحثهم عن عائد في بيئة سعر فائدة منخفضة قياسية.

وتعتبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم بمثابة نوع من المشتقات التي تسمح للمستثمرين بإلقاء نظرة على سعر بيتكوين المستقبلي.

وأنشأت Goldman Sachs للمرة الأولى مكتبًا للعملات المشفرة في عام 2018، في الوقت الذي انخفض فيه سعر بيتكوين من أعلى مستوياته القياسية، مما أدى إلى تراجع اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية.

ومنذ ذلك الحين، نضجت البنية التحتية للسوق الخاصة بعملة بيتكوين والعملات المشفرة الكبيرة الأخرى بشكل كبير، حيث تقدم العديد من المؤسسات المالية الراسخة المنتجات والخدمات، بما في ذلك CME Group و Intercontinental Exchange و Fidelity.

وساعدت التطورات في جذب المزيد من الشركات السائدة إلى القطاع، بدءًا من تلك التي تقدم خدمات التشفير إلى المستثمرين الأفراد أو المؤسسات، إلى الشركات التي تختار الاحتفاظ بعملة بيتكوين في ميزانياتها العمومية.

وقالت شركة تصنيع السيارات الكهربائية تيسلا في الشهر الماضي: إنها اشترت عملة بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار، بينما قالت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات BNY Mellon: إنها شكلت وحدة جديدة لمساعدة العملاء في الاحتفاظ بالأصول الرقمية ونقلها.