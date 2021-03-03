ارتفاع أسهم اليابان 0.51% في ظل آمال تعافي الاقتصاد

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة قليلا، اليوم الأربعاء، إذ اقتنص المستثمرون الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بفضل آمال بتعاف اقتصادي أسرع وتيرة من الركود الذي تسببت به الجائحة.

لكن المكاسب حدت منها المخاوف بشأن تقلب سوق السندات وتكهنات بعمليات بيع ضخمة لإعادة التوازن هذا الشهر.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.51 % ليغلق عند 29559.10 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51% إلى 1904.54 نقطة.

وقال نوريهيرو فوجيتو كبير استراتيجي الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورغان ستانلي سيكيوريتيز "في ظل توزيع اللقاحات عالميا، فإن التوقعات بعودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها آخذة في التنامي. يحفز ذلك المستثمرين على شراء الأسهم الشديدة التأثر بالاقتصاد".

وارتفع قطاع الحديد والصلب لأعلى مستوى بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو. وصعد سهم كوب ستيل 9.09% ليتصدر قائمة الرابحين على المؤشر نيكي. وقفز سهم نيبون ستيل 6.76% بينما ربح سهم جيه.إف.إي هولدينجز 8.36%.

ونزل سهم نيديك لصناعة المحركات الكهربائية 3.03%، بينما تراجع سهم إم.ثري المشغلة لمنصة خدمات طبية 1.72%. ونزل سهم طوكيو إلكترون لصناعة الآلات 1.22%.