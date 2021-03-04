نيكاي يهبط 2.13% مسجلاً أدنى مستوى في شهر

نزل المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس إلى أقل مستوى في شهر، إذ باع المستثمرون أسهم الشركات ذات الثقل ومن بينها مجموعة سوفت بنك وفاست للتجزئة، واقتفى المؤشر أثر تراجع في العقود الأميركية الآجلة خلال التداولات في آسيا.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي على انخفاض 2.13% مسجلا 28930.11 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من فبراير/شباط، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.04% إلى 1884.74 نقطة.

وقال كبير استراتيجي السوق لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس آست مانجمنت، ماساهيرو إيشيكاوا: "هناك غموض فيما يتعلق بتحرك عائدات السندات الأميركية مما يجعل توقعات السوق غير واضحة".

وهبط سهم فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة متاجر يونيكلو للملابس 5.45%، مما شكل أكبر ضغط على المؤشر، كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك 5.19%، ونزل سهم طوكيو إلكترون 2.43%.

لكن سهم شركة هيتاشي زوسن قفز 19.48% بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة الطاقة والبنية التحتية طورت بطارية صلبة عالية القدرة.