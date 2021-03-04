أسهم أوروبا تهبط متأثرة بارتفاع عوائد السندات الأميركية

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بعد مكاسب استمرت على مدى ثلاث جلسات، إذ أثرت قفزة لعوائد السندات الأميركية سلبا على شهية المخاطرة عالميا، فيما قادت أسهم شركات التعدين والسفر ذات الثقل التراجع.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% في التعاملات المبكرة، إذ انخفضت أسهم شركات التعدين 2.8% وتراجعت أسهم شركات السفر والترفيه 1.6%.

وانخفضت أسهم شركتي ريو تينتو وبي.إتش.بي جروب المدرجة في المملكة المتحدة 5.2% و4.3% على الترتيب، بعد أن انخفضت أسهمهما المدرجة في أستراليا بفعل انقضاء الحق في توزيع أرباح، نقلاً عن رويترز.

وانخفض سهم لوفتهانزا الألمانية للطيران قرابة 2%، بعد أن تكبدت الشركة خسائر قياسية لعام 2020 وقلصت خططها للقدرة الاستيعابية في 2021 مع استمرار الاضطرابات الناجمة عن كوفيد-19.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، وهي مقياس لتكاليف الاقتراض العالمية، متجاوزة 1.45% أمس الأربعاء إذ يترقب المستثمرون زيادة التضخم مع استمرار الحكومات في ضخ المال في الاقتصاد العالمي وإحراز حملات التطعيم من فيروس كورونا تقدما.