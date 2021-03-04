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انهيار الليرة التركية مستمر.. انزلقت قرب أدنى مستوى في2021

الليرة التركية مناسبة
وصلت الليرة التركية إلى مستوى 7.5 للمرة الأولى منذ 18 يناير
الليرة التركية

انهيار الليرة التركية مستمر.. انزلقت قرب أدنى مستوى في2021

بضغط من مخاوف عالمية حيال ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية والقلق من زيادة التضخم في تركيا

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إسطنبول – رويترز

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تراجعت الليرة التركية، اليوم الخميس، ووصلت إلى مستوى 7.5 للمرة الأولى منذ 18 يناير/كانون الثاني بضغط من مخاوف عالمية حيال ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية والقلق من زيادة التضخم في تركيا.

وهبطت الليرة التركية مقابل الدولار إلى 7.5145 قرب أدنى مستوى في 2021، قارنة مع 7.4550 أمس الأربعاء، حين أظهرت بيانات أن التضخم السنوي زاد إلى 15.6% في فبراير شباط.

لكن بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، تعافت الليرة التركية قليلا إلى 7.48 لكن ذلك لا يزال أقل من المستوى الذي أنهت عنده العام الماضي وهو 7.44.

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إلى ذلك، أظهرت بيانات وزارة التجارة، الثلاثاء، أن العجز التجاري لتركيا بلغ 3.36 مليار دولار في فبراير/شباط بزيادة 10.7% عن العام السابق، بينما قفزت الصادرات 9.6%، مسجلة مستوى قياسياً مرتفعاً على أساس شهري.

وزادت الصادرات إلى 16.012 مليار دولار الشهر الماضي، بينما زادت الواردات 9.8% إلى 19.37 مليار دولار بحسب البيانات التي أعلنتها أيضا وزيرة التجارة روهصار بكجان في مؤتمر صحافي.

وخلال 2020 جاءت مؤشرات الاقتصاد التركي سلبية حيث واصل الميزان التجاري العجز للبلاد في يناير المنتهي.

وبلغ عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، 3.075 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

يذكر أن قيمة الصادرات التركية قد بلغت خلال يناير 15.048 مليار دولار، مقارنة مع 14.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، ويعود ارتفاع الصادرات إلى صعود قيمة السلع المعاد تصديرها عبر السوق التركية.

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