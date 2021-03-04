أسعار الذهب ترتفع عن أدنى مستوى في تسعة أشهر

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، متعافية من أدنى مستوى في نحو 9 أشهر الذي سجلته في الجلسة الماضية، لكن عائدات سندات الخزانة الأميركية الآخذة في الارتفاع واصلت الضغط على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1719.21 دولار للأونصة، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ التاسع من يونيو/حزيران عند 1701.40 دولار أمس الأربعاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1717.50 دولار.

وقال رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية، هاريش ف: "الأمر لا يتعدى كونه انتعاشا فنيا. العوامل الأساسية بوجه عام لا تزال تشير إلى الاتجاه النزولي بالنسبة للذهب. تغيير الدولار لاتجاهه وارتفاع العائدات الأميركية عاملان سلبيان لأسعار الذهب"، نقلاً عن رويترز.

وأشار إلى أن جاذبية الذهب كملاذ آمن قلّت.

وبينما يُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع عوائد الخزانة الأميركية في الآونة الأخيرة هدد ذلك الوضع، إذ أنه يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وأجل مجلس الشيوخ الأميركي النقاش بشأن حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تبعات كوفيد-19 حتى اليوم الخميس على الأقل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4% إلى 26.17 دولار للأونصة وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2361.08 دولار. وزاد البلاتين 0.2% إلى 1169.68 دولار.