3.3 مليار دولار تبخرت من صنادق الأسهم الأميركية في أسبوع

أفادت ليبر بأن صناديق الأسهم في الولايات المتحدة سجلت نزوح تدفقات بقيمة 3.3 مليار دولار تدفقات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات ليبر، التي نُشرت أمس الخميس، أن صناديق السندات الأميركية الخاضعة للضرائب استقطبت 8.2 مليار دولار، لتسجل دخول تدفقات للأسبوع الحادي عشر وأن صناديق سوق النقد جذبت 23.6 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات منذ مايو أيار، بحسب ما ورد في "رويترز".

وسجلت صناديق سندات البلديات في الولايات المتحدة نزوح 605 ملايين دولار في أول خروج للتدفقات منذ نوفمبر تشرين الثاني.

إلى ذلك، كشف تقرير حديث أن صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم، تلقت تدفقات نقدية قياسية خلال شهر فبراير الماضي، وذلك على الرغم من مخاوف المستثمرين من ارتفاع عوائد السندات الحكومية خاصة الأميركية خلال الفترة الماضية.

وساهم تراجع قطاع التكنولوجيا بفقدان سوق الأسهم لنحو تريليون دولار من قيمتها السوقية، مع صعود عوائد السندات الأميركية.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن المستثمرين ضخوا نحو 86 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وتؤكد التدفقات الداخلة تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق التحفيز المالي الإضافي وتوزيع لقاح كورونا، إلى جانب الدعم المستمر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لوكالة بلومبيرغ.