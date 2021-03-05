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عصر ذهبي لها.. أحجام تداول العملات المشفرة تقفز لـ2.7 تريليون دولار

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بيتكوين

عصر ذهبي لها.. أحجام تداول العملات المشفرة تقفز لـ2.7 تريليون دولار

في أعقاب استثمار تيسلا 1.5 مليار دولار في بيتكوين فبراير الماضي

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لندن – رويترز

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أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن أحجام تداول العملات المشفرة ارتفعت 17% الشهر الماضي، في أعقاب استثمار تيسلا 1.5 مليار دولار في بيتكوين، فيما استحوذت البورصات الأكبر حجما على نصيب آخذ في التنامي من إجمالي حجم التداولات.

وقالت كريبتو كومبير للأبحاث إن أحجام التداولات قفزت إلى 2.7 تريليون دولار في فبراير شباط، وزادت الأحجام في البورصات الرئيسية ما يزيد عن 35% إلى 2.4 تريليون دولار.

وشهدت التداولات في البورصات الأصغر حجما تراجعا 36% إلى 381 مليار دولار، بما يشير إلى تنامي ترسخ التداول في البورصات الأكبر.

بيتكوين
بيتكوين

وأضافت أن أحجام التداول بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوم 23 فبراير شباط إذ سجلت 159.9 مليار دولار وذلك عندما هبطت بيتكوين 10%.

تأتي هذه المكاسب في الوقت الذي تواصل فيه أسواق الأسهم والأصول الآمنة بقيادة الذهب تراجعها، حيث نزلت أسعار الذهب، إذ ظل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا يتعرض لضغوط جراء ارتفاع عوائد الخزانة الأميركية.

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