تصريحات باول تهوي بالذهب لأدنى مستوى في 9 أشهر

نزل الذهب اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبا ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بأن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1692.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو حزيران عند 1686.40 دولار. ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3%.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6% إلى 1690.40 دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكرر باول أمس الخميس تعهده بإبقاء الائتمان ميسرا، قائلا إنه على الرغم من أن الزيادة في العوائد كانت "ملحوظة" إلا أنه لا يعتقد أن المركزي الأميركي سيتعين عليه التدخل لخفضها.

وفي هذا الإطار، قال كبير محللي السوق لدى أواندا جيفري حالي "من الواضح أن باول لم يمل إلى التيسير النقدي بشكل كافٍ بالنسبة للأسواق أمس، وبطريقة ما، فإنه أعطى الضوء الأخضر لارتفاع أكبر للعوائد الأميركية بقوله إنه مرتاح لذلك.

"جميع المؤشرات تشير إلى استمرار فورة السندات"، مضيفا أنه يبدو من المحتم أن ينزل الذهب عن المستويات الحالية وأن يسجل خسائر أكبر إلى نطاق 1600 دولار.

وتماسكت العوائد الأميركية لأجل عشر سنوات فوق 1.5%، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 25.17 دولار للأونصة، وانخفضت 5% في الأسبوع، في أسوأ أداء منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

ونزل البلاديوم 0.2% إلى 2334 دولارا وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1119.53 دولار.