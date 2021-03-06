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بيتكوين ستتخطى 100 ألف دولار.. عملاء هذا البنك يتوقعون

بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

بيتكوين ستتخطى 100 ألف دولار.. عملاء هذا البنك يتوقعون

يتوقع 22% من عملاء غولدمان ساكس أن تتجاوز قيمة العملة المشفرة هذا الرقم خلال 12 شهرا

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دبي - العربية.نت

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كشف بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs في استطلاع حديث أن 22% من عملائه يتوقعون أن يصل سعر العملة المشفرة بيتكوين إلى 100 ألف دولار على الأقل في الأشهر الـ 12 المقبلة.

كما يتوقع 54% من عملاء البنك أن يتراوح سعر العملة المشفرة بين 40 ألف دولار و 100 ألف دولار في نفس الفترة، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

ونُشر استطلاع البنك في 3 مارس، والذي شارك به 280 مشاركًا حول تعرضهم للأصول الرقمية ووجهة نظرهم وتوقعاتهم.

يعتقد 57% من المستطلعة آراؤهم أن الأخبار الإيجابية مثل الاستثمار المؤسسي أدت إلى ارتفاع الأسعار للعملات المشفرة.

في فبراير، ألقت الشركات الكبرى بثقلها وراء بيتكوين، بما في ذلك Tesla و MasterCard بينما شهدت العملة المشفرة دعمًا متجددًا من MicroStrategy.

بالنظر إلى المستقبل، يعتقد 34% من المشاركين في الاستطلاع أن أكبر عقبة في تخصيص الأموال للأصول الرقمية هي التنظيم والقوانين، بينما يرى 24% أن الافتقار إلى الأصول المنظمة والقابلة للاستثمار هو أكبر عقبة.

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