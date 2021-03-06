العدل الأميركية تتهم مكافي بالاحتيال بشأن العملة المشفرة

قالت وزارة العدل الأميركية إنها وجهت إلى جون مكافي John McAfee، رائد برامج مكافحة الفيروسات الذي لا تزال شركته السابقة تحمل اسمه، تهمة الاحتيال في الأوراق المالية بشأن مخطط الضخ والتفريغ للعملة المشفرة.

واتهمت السلطات جون مكافي ومستشاره التنفيذي وحارسه الشخصي (جيمي جيل واتسون) Jimmy Gale Watson، باستغلال حساب مكافي عبر تويتر من أجل تضخيم أسعار العملات بشكل مصطنع من خلال ما يسمى بخطة الضخ والتفريغ، وإخفاء المدفوعات التي تلقاها مكافي من الشركات الناشئة للترويج لعروض العملات الأولية.

وكشف المدعون عن القضية ضد مكافي وواتسون مدعين أنهما قد ربحا أكثر من 13 مليون دولار من هذه المخططات، بما في ذلك 2 مليون دولار من خلال حث متابعي تويتر على الاستثمار في العملات المشفرة، مثل: Reddcoin و Dogecoin، ومن ثم بيع ما يملكونه مع ارتفاع السعر.

وقالت المدعية الأميركية (أودري شتراوس) Audrey Strauss في بيان: استغل مكافي وواتسون منصة التواصل الاجتماعي المستخدمة على نطاق واسع والحماس بين المستثمرين في سوق العملات المشفرة الناشئة لكسب الملايين من خلال الأكاذيب والخداع".

وأضافت: يُزعم أن المدعى عليها استخدما حساب مكافي عبر تويتر لنشر رسائل لمئات الآلاف من متابعيه عبر المنصة من أجل الترويج لمختلف العملات المشفرة من خلال بيانات كاذبة ومضللة لإخفاء الدوافع الحقيقية.

ويُزعم أن مكافي وواتسون أدارا مخططهما في الفترة ما بين شهر ديسمبر 2017 إلى شهر أكتوبر 2018.

واستخدم مكافي حساب تويتر الذي تم التحقق منه، الذي يضم حاليًا نحو مليون متابع، للتوصية بعملة اليوم أو عملة الأسبوع.

وتقول لائحة الاتهام: إن مكافي زعم أنه لا يملك أي حصة في هذه العملات، لكنه كان يشتري كميات كبيرة سابقًا باستخدام بيتكوين، ومن ثم يبيعها بعد ارتفاع السعر، مما يقلل من سعر العملة ويتسبب بالخسارة للمستثمرين.

ويواجه مكافي وواتسون سبع تهم، تتراوح كل تهمة منها ما بين 5 و 20 عامًا في السجن، وتشمل التهم الجنائية الاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع والأوراق المالية والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال.

وتم القبض على مكافي – المعروف بتأسيس شركة مكافحة الفيروسات التي تحمل اسمه – في العام الماضي بتهم تهرب ضريبي منفصلة.

ورفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضده في شهر أكتوبر لترويجه الاحتيالي لعروض العملات الأولية أو عمليات الطرح الأولي للعملات ICO.

وقالت السلطات: إن مكافي قدم نفسه كخبير في الأمن السيبراني والعملات المشفرة من خلال تغريداته وخطاباته ودوره كرئيس تنفيذي لشركة عملات رقمية متداولة علنًا.