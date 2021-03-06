بعد خسارة 10%.. مؤشر ناسداك ينتعش من جديد

أغلقت وول ستريت على ارتفاع كبير الجمعة بعد جلسة متقلبة، إذ انتعش ناسداك في ختام أسبوع شهد تواصل نزوله بنحو 10% عن قمة قياسية بلغها في وقت سابق.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 1.86% إلى 31497.94 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 1.95% إلى 3841.78 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.55% إلى 12920.15 نقطة.

أعلنت وزارة العمل الأميركية أن عدد الوظائف التي أحدثت في الولايات المتحدة سجل ارتفاعا كبيرا في شباط/فبراير معظمها في الحانات والمطاعم بسبب تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 وقبل طفرة اقتصادية صغيرة متوقعة في الربيع.

وقالت الوزارة إنه تم إحداث 379 ألف وظيفة في شباط/فبراير أي بضعف التوقعات ما أدى لانخفاض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6,2% بدلا من 6,3% في كانون الثاني/يناير.

تم خلق هذه الوظائف بشكل خاص في قطاعات الحانات والمطاعم لكن أيضا في أنشطة أخرى مرتقبة بالترفيه والسكن، التي كانت أول من أغلقت أبوابها مع بدء تطبيق القيود المرتبطة بالوباء قبل نحو عام. وهو ما يمثل إشارة على بدء تعافي أكبر اقتصاد في العالم.