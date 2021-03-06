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منصة Robinhood تختار ناسداك للاكتتاب العام

This Dec. 17, 2020 file photo shows the logo for the Robinhood app on a smartphone in New York. (AP)
منصة Robinhood
وول ستريت

منصة Robinhood تختار ناسداك للاكتتاب العام

الشركة تعد البوابة الرئيسية للمستثمرين الشباب للوصول إلى الأسواق المالية

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دبي - العربية.نت

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اختارت Robinhood بورصة ناسداك لطرحها العام الأولي النهائي، بحسب مصادر مطلعة وفقا لموقع CNBC لكن الشركة لم تتقدم رسميا للإدراج حتى الآن.

لقد قلل تطبيق تداول الأسهم المعروف باسم Robinhood من الحواجز أمام دخول ملايين المستثمرين الأفراد إلى البورصات، مما مهد الطريق لواحد من أكبر الظهور العام لأول مرة في العام.

قالت مصادر إنه من غير الواضح ما إذا كانت Robinhood قد اختارت إدراجا مباشرا أم طرحا أوليا تقليديا. بغض النظر عن الطريقة ستقدم Robinhood نموذج الطرح إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

عادةً يستغرق الأمر من شهر إلى شهرين حتى تطرح الشركات لأول مرة بمجرد تقديم ملفها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

يقدم بنك غولدمان ساكس المشورة بشأن الاكتتاب العام في Robinhood.

يُنظر إلى Robinhood - التي تتمثل مهمتها الطويلة الأمد في إضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار - على أنها البوابة الرئيسية للمستثمرين الشباب للوصول إلى الأسواق المالية.

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