القطاع العقاري يستحوذ على اهتمامات المستثمرين في بورصة مصر

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، عن تصدر شركة "هيرميس" للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية. فيما تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

على صعيد شركات الوساطة، جاءت "هيرميس" في الصدارة بعدما استحوذت على تداولات بقيمة 1.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.3%. وجاءت شركة "بلتون" لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية نسبتها 9.9%.

وحلت شركة "مباشر انترناشيونال" لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.04 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت نسبتها 9.2%. وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الرابع بقيمة تداول بلغت 947.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.3%.

وفي المركز الخامس حلت شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 800.1 مليون جنيه بحصة سوقية بلغت نسبتها 7.1%. وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز السادس بقيمة تداول بلغت 680.4 مليون جنيه بحصة سوقية نسبتها 6%.

وجاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز السابع بقيمة تداول 599.5 مليون جنيه بحصة سوقية نسبتها 5.3%. وفي المركز الثامن جاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 528.9 مليون جنيه لتستحوذ على حصة سوقية بنحو 4.7%.

وفي المركز التاسع جاءت شركة "عربية اون لاين" للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداولات بلغت نحو 519.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت نسبتها 4.6%. فيما حلت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز العاشر بقيمة تداول بلغت نحو 505.2 مليون جنيه، لتستحوذ على حصة سوقية نسبتها 4.5%.

على صعيد القطاعات، تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 865.8 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه. وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالمركز الثاني بتداولات بلغت 1.2 مليار ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه.

وحل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، في المركز الثالث بحجم تداول بلغ 281.8 مليون ورقة بقيمة 849.6 مليون جنيه. وفي المركز الخامس جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 203.2 مليون ورقة بقيمة 748.1 مليون جنيه.

وجاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بالمركز الخامس بحجم تداول بلغ 83.9 مليون ورقة بقيمة 720.1 مليون جنيه. فيما حل قطاع الموارد الأساسية في المركز السادس بحجم تداول بلغ 52.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 423.8 مليون جنيه.

وسابعاً، جاء قطاع البنوك بحجم تداولات بلغت 9.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 351.4 مليون جنيه، تلاه في المركز الثاني قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 220.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 328.3 مليون جنيه.

وجاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المركز التاسع بحجم تداول 133.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 250.8 مليون جنيه. وحل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز العاشر بحجم تداول بلغ 20.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 231.5 مليون جنيه.