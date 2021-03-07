توسيع حملة اللقاحات يقفز بمؤشر البورصة المصرية 2%

أغلقت البورصة السعودية على ارتفاع، الأحد، بعد قفزة أسعار النفط الجمعة، في حين تفوق أداء الأسهم المصرية على مستوى المنطقة مع التوسع في برنامج تطعيمات كوفيد-19.

زاد سعر النفط نحو 3% في الجلسة السابقة، ليسجل أعلى مستوى له منذ ما يزيد على عام بعد تقرير وظائف أميركي أقوى من التوقعات وقرار أوبك وحلفائها عدم زيادة الإمدادات في أبريل.

ولم يتوقع المستثمرون قرار السعودية الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لنهاية أبريل. وتقدم المؤشر الرئيسي في المملكة 1.2% مع صعود معظم أسهمه، مثل سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية الذي ارتفع 1.7%.

وقال بنك أوف أميركا في تقرير بحثي، إنه سيكون بوسع الشركة صرف توزيعات أعلى من الحد الأدنى المستهدف عند 75 مليار دولار بفضل توقعات زيادة الإنتاج.

وصعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2% متجاوزا سلسلة خسائر استمرت 5 جلسات، وارتفع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، 2.7%.

أعلن مجلس الوزراء أن مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، وسعت يوم الخميس نطاق حملة تطعيمات كوفيد-19 لتشمل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وذلك بعد عدة أسابيع من بدء تطعيم العاملين في القطاع الطبي.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.9% متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.7% ليواصل خسائر الجلسة السابقة عندما بدأ تداوله دون الحق في التوزيع النقدي.