بنك مصر للعربية: لن يتم رفع سعر عرض شراء "سي آي كابيتال"

أكد مصدر مسؤول في بنك مصر لـ "العربية" أنه لا توجد نية لرفع سعر عرض الشراء الذي تقدم به البنك للاستحواذ على 90% من شركة سي آي كابيتال.

تصريحات المصدر المسؤول الذي رفض نشر اسمه رد على سؤال "لعربية"، جاءت بعد إعلان مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال أن السعر المقدم لبنك مصر غير مناسب.

كانت شركة سي بي سي القابضة، قالت إن مجلس إدارتها رأى في جلسته المنعقدة صباح اليوم الأحد عدم مناسبة السعر المعروض من بنك مصر للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة سبق له الانعقاد في جلسة يوم الأربعاء الموافق 3 مارس للاطلاع على تقرير المستشار المالي المستقل والذي خلص إلى أن القيمة العادلة لسعر سهم سي آي كابيتال الناتج عن الدراسة المقدمة من "مكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه" تبلغ 5.73 جنيه، مقابل 4.70 جنيه سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر.

وأضافت أن المستشار المالي المستقل أرسل خطابا إلى الشركة أمس أفاد فيه أن السعر العادل للسهم في حالة استحواذ بنك مصر على 51% فأكثر من أسهم رأسمال سي آي كابيتال يبلغ 5.6 جنيه وفي حال شرائه لنسبة أقل من 51% يكون السعر العادل هو 5.73 جنيه.

وقد انعقد مجلس إدارة الشركة للمرة الثانية صباح اليوم لمناقشة ما ورد في هذا الخطاب، وأكد ما سبق أن قرره في اجتماعه السابق أن القيمة العادلة لسهم الشركة تزيد عن سعر العرض المقدم بنسبة تتراوح بين 19.15% و21.91%، بالرغم من أن مقدم العرض لديه من الملاءة المالية والخبرة الفنية والسمعة ما يجعله قادرا على تمكين الشركة من النمو سريعاً.

ولفتت إلى أن هذا يأتي في ضوء عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر لشراء حتى نسبة 90% من أسهم الشركة والمنشور على شاشات البورصة بتاريخ 11 فبراير الماضي.

وكان مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال قرر في 11 فبراير الماضي تعيين مكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه كمستشار مالي مستقل لتقييم القيمة العادلة لأسهم الشركة بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، ووفقا للمادة رقم 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وقالت إن تلك المادة تلزم المجلس بإبداء رأيه في مدى جدوى عرض الشراء ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها.