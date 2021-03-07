أسعار الذهب تتراجع 2% في أسبوع مع ارتفاع السندات الأميركية

تراجعت أسعر الذهب 2% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 9 أشهر.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار نتيجة لزيادة الوظائف الأميركية بأكثر من المتوقع في فبراير.

وفي هذا السياق، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن رفع معدلات الفائدة عن مستوياتها المتدنية الحالية لن يحدث قبل الوصول للتوظيف الكامل، الأمر الذي خيب آمال المستثمرين في الذهب الذين كانوا يتأملون أن يتخذ خطوات بالتزامن مع الارتفاعات لعوائد سندات الخزانة الأميركية.