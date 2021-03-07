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تحديد النطاق السعري لاكتتاب ذيب لتأجير السيارات بين 35 و40 ريالا

ذيب لتأجير السيارات
ذيب لتأجير السيارات
سوق السعودية

تحديد النطاق السعري لاكتتاب ذيب لتأجير السيارات بين 35 و40 ريالا

اكتتاب الأفراد يوم 21 مارس 2021

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العربية.نت

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قالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، إنه تم تحديد النطاق السعري لاكتتاب شركة ذيب لتأجير السيارات بين 35 و40 ريال.

وأضافت لـ "العربية نت"، أن الاكتتاب العام في أسهم الشركة سيتضمن شريحة المؤسسات حيث سيتم طرح اثنا عشر مليوناً وتسعمائة ألف (12,900,000) سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات على المستثمرين من شريحة المؤسسات خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وبحسب نشرة الإصدار لطرح أسهم ذيب لتأجير السيارات، للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية "تداول"، فإن فترة الاكتتاب للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر تبدأ اليوم الأحد 7 مارس إلى الاثنين 15 مارس 2021، وتكون فترة الاكتتاب للأفراد لمدة يوم واحد هو 21 مارس 2021، وهو آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد.

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ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للفئات المشاركة 12.9 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، وقيام الجهات المشاركة بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 11.61 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.

فيما يبلغ عدد الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد 1.29 مليون سهم عادي كحد أقصى تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.

وبحسب النشرة، فإن الحد الأدنى لاكتتاب الجهات المشاركة يبلغ 100 ألف سهم، بينما يبلغ الحد الأقصى 2149999 سهم، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما لا يتجاوز الحد الأقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر.

ويبلغ الحد الأدنى للمكتتبين الأفراد 10 أسهم، بينما يبلغ الحد الأقصى 250 ألف سهم.

وبحسب ما طالعت "العربية نت"، على موقع شركة ذيب لتأجير السيارات فقد أعلنت الجدول الزمني لعملية الاكتتاب.

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