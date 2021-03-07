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إدانة مخالف يُقدم توصيات على أسهم سعودية بمواقع التواصل

سوق الأسهم السعودية تداول
سوق الأسهم السعودية "تداول"
سوق السعودية

إدانة مخالف يُقدم توصيات على أسهم سعودية بمواقع التواصل

وغرامة 60 ألف ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، اليوم الأحد، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عيسى بن مبارك بن زاكي المولد، وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و(السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وقالت الأمانة العامة في بيان، إن ذلك لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط "تقديم المشورة" من خلال تقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والإعلان عنها من خلال الحساب "@Tadawulvip2" وباسم "السهم الصاعد" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكذلك وعبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب" باسم "عيسى أبو الكادي"، وقناته في "تيليغرام" بالمعرف "@Essa_Vip" وباسم "السهم الصاعد"، وعبر برنامج المحادثة "واتس آب"، وذلك مقابل اشتراك مالي شهري يحول إلى حسابه البنكي، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

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وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ تمثلت في فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال، لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وذكرت الأمانة العامة، أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

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