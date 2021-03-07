أعلى إغلاق لسوق السعودية بـ6 سنوات مع قفزة النفط وتخفيف إجراءات كورونا

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة الأحد مرتفعاً بنسبة 1.18% ليكسب 108.8 نقطة، ويغلق عند مستوى 9351.08 نقطة، هو الأعلى منذ حوالي 6 سنوات، بتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال، مستفيدة من قفزات أسعار النفط وتخفيف إجراءات مواجهة كورونا.

وخففت المملكة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والتي كانت مفروضة على جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، ودور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية.

وقررت السعودية عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها وصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 7 مارس 2021.

وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات، محمد العمران، في مقابلة مع "العربية" إن النتائج الأسوأ لشركة الخدمات الأرضية منذ إنشائها جاءت مع عام الجائحة، ومع تأثر قطاع الطيران العالمي.

وأضاف أن هذه النتائج تظل معلومات تاريخية، ويبقى نظرة المستثمرين للمستقبل، والذي يحمل تحديات في عودة طبيعة حركة الطيران، مع الإبقاء على التفاؤل في التحسن، بدليل أن سهم الشركة تفاعل إيجابيا، رغم إعلان الخسائر.

وأشار إلى إشارات من البنك المركزي السعودي، بمرونة للبنوك في التوزيعات، لكن المصارف ستظل متحفظة، تجاه هذه التوزيعات على المساهمين.

واعتبر أن الصورة لم تكتمل بعد حول توزيعات الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، والتي بلغت نسبتها 3.7% في نهاية عام 2019 لكن ستظل تحديات الجائحة هي العامل الأبرز، بحيث ستكون نسبة التوزيعات تتراوح بين 1% إلى 1.4% عن عام 2020.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت الجمعة بنسبة 3.9%، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل/نيسان، إذ يترقبون تعافياً أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار ما يزيد عن دولار إلى 69.57 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.85%، إلى 66.29 دولار.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 565 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 157 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة فتيحي، ومتطورة، ومعدنية، وأنابيب السعودية، وأميانتيت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخريف، وباعظيم، وجاكو، والتأمين العربية، والمتحدة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.48%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، ولازوردي، والعقارية، ومتطورة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، ودار الأركان، ولازوردي، وأيان، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 97.53 نقطة ليقفل عند مستوى 26012.03 نقطة، وبتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 1013 صفقة.